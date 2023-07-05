83 yaşındaki Korhan Berzeg'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen Korhan Berzeg'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları 19. gününde de devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamazken, yetkililer ipuçları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası'nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 19'uncu günde de devam etti. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Şu ana kadar 136 kilometrekarelik alan tarandı. Kayıp arama çalışmalarında herhangi bir iz ve emareye rastlanamadı. Ancak elimizde değerlendirdiğimiz birçok ipucu olduğunu ifade edebilirim. Bunların üzerine gidiyoruz dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), ekiplerinin yanı sıra dağ, mağara, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de destek verdi. Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla, karadan da 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra arama köpeğiyle çalışmaların 19'uncu gününde 67 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Kayıp olan Korhan Berzeg'in önceki gün Gönen Çayı çevresinde görüldüğü ihbarı, yapılan çalışmalar sonrası asılsız çıktı. Yürütülen çalışmalarda Berzeg'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürerken, Berzeg'in Amerika'da ve İngiltere'de yaşayan kızlarının yurt dışına döndüğü, eşi Angela Berzeg'in de Büyükada'ya gittiği öğrenildi. Angela Berzeg'in birkaç gün sonra Gönen'e geri geleceği belirtildi.

'AZİMLİ ÇALIŞMAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gönen Kaymakamlığı'nda koordinasyon toplantısı düzenledi. Güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinden brifing alan Vali Şıldak, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arama çalışmalarının 19 gündür aralıksız devam ettiğini belirten Balıkesir Valisi Şıldak, Vatandaşımızın bulunmasına yönelik çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Günlük ortalama 50 ile 70 civarı arası personelimizle arama çalışmalarını devam ettiriyoruz. Hiç ara vermeden çalışmalar kesintisiz sürdürüldü. Bu çalışmalara takviye olarak Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı JÖAK timleri, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri de eşlik ediyor. Gönüllü kuruluşlarımız destek veriyor. Çalışmalar her yönüyle, bütün ihtimalleri göz önüne alarak ve çok geniş bir alanda, şu zamana kadar 136 kilometrekarelik bir alan taranmış durumda. Bu alan birkaç kez gözden geçirildi. Şimdi de Armutlu Mahallesi'ne bizzat giderek, yerinde de çalışmaları gözlemleyeceğiz. Çalışmanın adli boyutunu da Gönen Savcılığımız sürdürüyor. Yapılabilecek olan tüm çalışmalar, en kapsamlı şekilde dört dörtlük şekilde sürdürülmüştür. Çalışma yürüten ekiplerimizi tebrik ediyorum. En kısa zamanda ve sağ salim şekilde vatandaşımıza ulaşacağız. Sonuna kadar azimli çalışmaları sürdüreceğiz dedi.

BERZEG'İN KAÇIRILDIĞI İDDİALARI

Eldeki tüm istihbari bilgi ve ihbarları, ekiplerin titizlikle değerlendirdiğini belirten Vali Şıldak, Şu ana kadar kayıp arama çalışmalarında herhangi bir iz ve emareye rastlanamadı. Bu yönde olumlu bir haberi paylaşamıyoruz. Ancak elimizde değerlendirdiğimiz birçok ipucu ve emare olduğunu ifade edebilirim. Bunların üzerine gidiyoruz. Çalışmalarımız, alanda devam ediyor. Bugün itibariyle 2 mahallemizde toplam 67 personelimiz alanda çalışma yürütüyor ifadelerini kullandı.

Vali Hasan Şıldak, Berzeg'in kaçırıldığı yönündeki iddialara ise, Olayı tüm yönleriyle mercek altında tutuyoruz. Bütün yönleriyle inceliyoruz. En kapsamlı şekilde arama çalışmalarımız ve adli süreç devam ediyor diye yanıtladı. Arama çalışmalarının yürütüldüğü ormanlık alan dronla havadan görüntülendi. (DHA)