83 Yaşındaki Kayıp Adam Tarlada Bulundu
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Hilmi Dağ, köy yakınındaki tarlada arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 83 yaşındaki kişi, köy yakınındaki tarlada arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
Çıtak Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Hilmi Dağ'dan dün sabah saatlerinde haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AKUT, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi.
Dağ'ı bulmak için dün köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Köyün yakınındaki bir tarlada ekipler tarafından bulunan Dağ, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.