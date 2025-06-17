83 Yaşındaki Bedia Aksoy, Sanatla Dolu Bir Hayat Yaşıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Bedia Aksoy, 51 yıldan bu yana evinde minyatürden ahşap işleme ve çini sanatına kadar çalışmalar yapıyor.

Aksoy, 1964 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

Aynı yıl Kilis Öğretmen Lisesine tayin olan Aksoy, burada tanıştığı din kültürü öğretmeni Ergüder Aksoy ile evlendi.

Aksoy, 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra eşinin tayini nedeniyle gittiği farklı illerde halk eğitimi merkezlerinde gönüllü olarak görev yaptı.

Halk eğitim merkezlerinde minyatür, çini sanatı ve ahşap işlemeciliği konusunda da kendisini geliştiren Aksoy, çalışmalarını evinde de sürdürdü.

Aksoy, yaptığı eserlerin çoğunu kaymakamlıklar ve okullara hediye etti.

Yaşının ilerlemesine rağmen çalışmalarını severek sürdüren Aksoy, evini adeta sanat galerisine dönüştürdü.

Bedia Aksoy, AA muhabirine, yaptığı çalışmaların evine ve evliliğine renk kattığını söyledi.

Geleneksel el sanatlarıyla ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini anlatan Aksoy, ölene kadar bu işi sürdürmeyi istediğini belirtti.

Aksoy, tablolardan süs eşyalarına kadar bugüne kadar sayısız eser ortaya çıkardığını dile getirdi.

Yaptığı çalışmaları satmadığını, hediye ettiğini anlatan Aksoy, eserlerinin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Ergüder Aksoy da (86) yıllardır hiç bıkmadan birbirinden güzel çalışmalar yapan eşiyle gurur duyduğunu kaydetti.