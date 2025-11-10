8200 Okulda Atatürk İçin Fidan Dikimi Etkinliği

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 81 ildeki okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, Atatürk ve vatan sevgisine ilişkin mesajlarını yerleştirdikleri fidanları toprakla buluşturdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm illere gönderilen yazı doğrultusunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi. Öğrenciler, Atatürk ve vatan sevgisine ilişkin mesajlarını yerleştirdikleri fidanları toprakla buluşturdu.

81 ildeki okullar tarafından tüm eğitim kademelerinde öğrenci, öğretmen ve velilerin gönüllü katılımı esas alınarak 'Atatürk'ten İlhamla Yeşil Vatan' sloganıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler öncesinde okullarda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında bayraklar yarıya indirildi. 'Doğayı korumanın vatanı korumak' olduğu vurgulanan etkinliklerde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartlarını, diktikleri fidanlara yerleştirdi.