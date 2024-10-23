82 Yaşındaki Terzi, Deprem Sonrası Konteynerde İşine Devam Ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 70 yıllık terzi Rıdvan Soy, mesleğini konteynerde sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerde ağır hasar alan iş yerindeki enkazdan kurtardığı malzemeleri tahliye eden 82 yaşındaki Soy, Çamlıca Mahallesi'nde oluşturulan konteyner çarşısında yeniden işinin başına geçti.???????

Gazetecilere konuşan 82 yaşındaki Soy, mesleğe 12 yaşındayken çırak olarak başladığını ilerleyen yaşına rağmen sürdürdüğünü belirtti.

Depremde devletin şefkatli ellerini daima yanlarında hissettiklerini ifade eden Soy, yakında proje kapsamında kendilerine yeni dikiş makinesi verilecek olmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Geçmiş yıllarda ilçede 20 civarında terzi bulunurken ve iş yerlerinde 5-6 kişi çalıştırıp onlarca takım elbise siparişi alıp diktiklerini ancak artık bu işi yapan birkaç kişi kaldığını vurguladı.

Soy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçmişte terzilik çok cazip meslekti. Paralı bir meslekti. Şimdi hazır giyim sanayi mesleği bitirme noktasına getirdi. Çırak yetişmiyor. Çocuklarımız da bu işi yapmak istemiyor. Gelen müşteriler ancak tamir için yanımıza uğruyorlar."