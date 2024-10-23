Üye Girişi
Haberler

82 Yaşındaki Terzi, Deprem Sonrası Konteynerde İşine Devam Ediyor

82 Yaşındaki Terzi, Deprem Sonrası Konteynerde İşine Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki terzi Rıdvan Soy, 6 Şubat depremlerinin ardından konteynerde mesleğini sürdürmeye başladı. Çocukların terzilik mesleğine ilgi göstermediğinden yakınan Soy, geçmişte parayı kazanmanın daha kolay olduğunu belirtti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 70 yıllık terzi Rıdvan Soy, mesleğini konteynerde sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerde ağır hasar alan iş yerindeki enkazdan kurtardığı malzemeleri tahliye eden 82 yaşındaki Soy, Çamlıca Mahallesi'nde oluşturulan konteyner çarşısında yeniden işinin başına geçti.???????

Gazetecilere konuşan 82 yaşındaki Soy, mesleğe 12 yaşındayken çırak olarak başladığını ilerleyen yaşına rağmen sürdürdüğünü belirtti.

Depremde devletin şefkatli ellerini daima yanlarında hissettiklerini ifade eden Soy, yakında proje kapsamında kendilerine yeni dikiş makinesi verilecek olmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Geçmiş yıllarda ilçede 20 civarında terzi bulunurken ve iş yerlerinde 5-6 kişi çalıştırıp onlarca takım elbise siparişi alıp diktiklerini ancak artık bu işi yapan birkaç kişi kaldığını vurguladı.

Soy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçmişte terzilik çok cazip meslekti. Paralı bir meslekti. Şimdi hazır giyim sanayi mesleği bitirme noktasına getirdi. Çırak yetişmiyor. Çocuklarımız da bu işi yapmak istemiyor. Gelen müşteriler ancak tamir için yanımıza uğruyorlar."

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Yerel Haberler gaziantep İslahiye Ekonomi Güncel Deprem Eğitim Yaşam

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 23 Ekim Çarşamba Youtube'a neden girilmiyor? TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Telegram'a neden girilmiyor? 23 Ekim son gelişmeler... Instagram'a ne oldu, neden yavaş? TUSAŞ saldırısını İsrail mi yaptı? TUSAŞ Genel Müdürü kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir? Galatasaray Elfsborg hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? SON DAKİKA: YAYIN YASAĞI! TUSAŞ haberlerine yayın yasağı mı getirildi? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı? Galatasaray Elfsborg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.