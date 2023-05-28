Beşiktaş'ta 82 yaşındaki Sultan Küçük, tekerlekli sandalyesiyle oy kullanmaya geldi ve seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi. Başka bir seçmen olan 74 yaşındaki Semra Olcay ise, duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

82 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi

74 yaşındaki başka bir seçmen ise konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 82 yaşındaki bir kadın tekerlekli sandalyesiyle oy vermeye geldi. Yaşlı kadın oyunu kullandıktan sonra, "Hangisi hayırlısı ise Rabbim onu nasip etsin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi tüm yurtta saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıkların kurulduğu yerlerden biri de Beşiktaş'taki Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okulda oy kullananlar arasında en çok dikkat çeken ise tekerlekli sandalye ile gelen 82 yaşındaki Sultan Küçük oldu. Küçük, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.

"Rabbim hayırlısını nasip etsin"

82 yaşındaki Sultan Küçük, "Rabbim hayırlısını nasip etsin, ne diyeyim yavrum. Hangisi hayırlısı ise Rabbim onu nasip etsin. İnsanlar ayırt edilmez" diyerek henüz oy kullanmamış vatandaşları da sandıklara davet etti.

74 yaşındaki seçmen gözyaşlarına hakim olamadı

Oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle gelen bir başka vatandaş olan Semra Olcay ise, "Oyumu kullandım, şerefle kullandım. 74 yaşımdayım. Bu, bizler için çok önemliydi. Her şey vatanım, milletim için" diye konuştu. Olcay'ın konuşurken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.