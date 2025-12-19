4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşüp, ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen Ahmet A. (81), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Ahmet A.(81), iddiaya göre merdivenlerden inerken dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna kafa üstü düştü. Sesi duyarak evlerinden çıkan komşuları Ahmet A.'yı kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ağır yaralanan Ahmet A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ahmet A., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),