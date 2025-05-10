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81 Yaşındaki Kadını Dolandıran Şüpheli Gözaltına Alındı

81 Yaşındaki Kadını Dolandıran Şüpheli Gözaltına Alındı
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Bayrampaşa'da, 81 yaşındaki G.Ü.'yü dolandırarak 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Şüphelinin 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da 81 yaşındaki G.Ü.'ye telefonda kendisini oğlu olarak tanıtıp, acil paraya ihtiyacı olduğunu, kapıya göndereceği arkadaşına ziynet eşyalarını vermesini söyleyerek kandıran şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelinin 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirtildi. Daha önceden de 12 suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'da 15 Nisan'da meydana gelen olayda, G.Ü.(81)'yü telefonla arayan kişi, kendini oğlu olarak tanıtarak tanıttı. Oğlu zannettiği kişinin telefonda söylediği 'Acil paraya ihtiyacım var' yalanına inanan G.Ü., evde bulunan 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bir poşete koyarak sözde oğluna götürmesi için kapıya gelen şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra yakınlarının da olaya müdahale etmesiyle dolandırıldığını anlayan G.Ü. polisten yardım istedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada polis bir işyerinin güvenlik kamerasından dolandırıcının görüntüsüne ulaştı. Görüntüde dolandırıcının G.Ü. ile telefonda konuşarak yürüdüğü görüldü. Bu görüntülerin izini süren polis olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli S.K.(36)'yı Pendik'te gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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