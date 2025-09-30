81 Yaşındaki İsmet Bilgin, Emeklilikten Sonra Sap Yaparak Üretime Devam Ediyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki İsmet Bilgin, 70 yaşından sonra başladığı kazma, kürek ve balta gibi aletlere sap yapma işini sürdürüyor.

Yaklaşık 50 yıl çiftçilik ve şoförlük yapan Bilgin, emekli olduktan sonra boş durmamak için kazma, kürek ve balta sapı yapmaya başladı.

Zamanla bu işi meslek edinen Bilgin, ilçedeki Eski Ekin Pazarı'nda açtığı atölyesinde üretim yapıyor.

Dört çocuk babası Bilgin, AA muhabirine, çalışmanın kendisini huzurlu hissettirdiğini söyledi.

Bilgin, "Ömrüm çalışmayla geçti. 40 yıl çalıştıysam 20 yıl gece uykum yoktu. Üretim yaptığımda kalben rahat oluyorum. Örneğin, bıçağın sapını takarken para kazanmayı düşünmüyorum. Amacım, vatandaşa hizmet etmek. 'Allah razı olsun, İsmet bunu yaptı.' denildiğinde mutlu oluyorum." dedi.

Mesleğini kendi imkanlarıyla öğrendiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"40 yıl şoförlük yaptım, 600 dönüm arazi ekiyordum. Emekli olduktan sonra bu mesleğe başladım. 'Sapçı Pala' derler bana. Bir yerde çalışmadım, görmedim, yapmadım, bu mesleği kendi kendime öğrendim ama çocukluğumda köyde balta, keser saplarını takardım. Şu an kazma, kürek, balta, çapa sapı ve çadırlara şemsiye yapıyorum. Ölünceye kadar bu işi yapmak istiyorum."

"Gençlerimiz buraya gelse bu işi öğretirim"

Her yaşta çalışmanın ve üretmenin önemine değinen Bilgin, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Vatandaşa da kendine de hizmet verecek. Boş oturmayacaksın. Üretim yapacak, düşünecek, çalışacaksın. Bu meslek kıyamete kadar gider. Balta, çapa, kürek her zaman lazım. Gençlerimiz buraya gelse bu işi öğretirim." diye konuştu.

Bilgin, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.