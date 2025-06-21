81 Yaşındaki Bilge Dede, YKS'ye 8. Kez Girdi

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Edirne'de yaşayan 81 yaşındaki Şevki Kılıç, 'Bilge Dede' olarak tanınarak 8. kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Emekli hurdacı olan Kılıç, gençlere örnek olmak amacıyla sınavlara katıldığını ve her yaşta öğrenmenin mümkün olduğunu vurguladı.

YKS'nin en yaşlı adayı 81 yaşındaki "Bilge Dede" 8. Kez sınav heyecanı yaşadı

EDİRNE - Edirne'de yaşayan ve çevresinde "Bilge dede" olarak tanınan 81 yaşındaki Şevki Kılıç, 8. kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

İki üniversite bitiren ve "filozof hurdacı" lakabıyla da bilinen Şevki Kılıç, emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak yaşamını sürdürüyor. Gençlere örnek olmak amacıyla her yıl sınavlara giren Kılıç, daha önce Trakya ve Anadolu Üniversitelerinin Tarih bölümlerini tamamladı. Geçtiğimiz yıl ise Arkeoloji bölümüne kayıt yaptırdı.

"Okumanın yaşı yok"

1983 yılından bu yana üniversite sınavlarına giren Kılıç, bugüne kadar 6 tercih yapıp 4 üniversiteye kayıt olduğunu ve 2'sini başarıyla bitirdiğini belirtti. Bu yıl da gençlere moral ve motivasyon vermek için sınava girdiğini söyleyen Kılıç, "Bu 8. sınavım. Gençlere hem örnek olmak hem de çeşitli konularda yardımcı olmak istiyorum. Daha önce beni görünce şaşırıyorlardı, şimdi tebrik ediyorlar" dedi.

Sınavdaki başarı sırlarını da gençlerle paylaşan Kılıç, önce sosyal bilimler testinden, ardından fen sorularından başlamalarını, mantık ve felsefe sorularını ise sona bırakmalarını önerdi.

"75 yaşında mezun oldum"

Heyecanlı olduğunu da dile getiren Kılıç, okumanın yaşının olmadığını vurgulayarak, "75 yaşında Tarih bölümünü bitirdim. Öğrenmenin sınırı yok" diye konuştu.

Kılıç'ın bu azmi, sınav salonundaki diğer adayların da takdirini topladı. Gençlerden Harun Yiğit Kılıkçıkaran, "Okumanın yaşı olmadığını Şevki amcamız bize gösteriyor. Onu gördükçe biz de cesaret buluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Güncel
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