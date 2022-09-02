81 ile 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik şikayetler üzerine 81 İl Valiliğine 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılması istendi.

Valiliklere gönderilen genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları' başlıklı ilgili maddesinde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uygulanacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenerek, 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik' kapsamında 2021 yılında yürürlüğe girdiği ifade edildi. İlgili kanun ve mevzuat kapsamında geçiş üstünlüğüne sahip araçların halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile ancak görev halinde iken amaçları doğrultusunda kullanılabileceği ifade edildi.