Haberler

81 ilden öğretmenler, Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden Ankara'ya davet edilen öğretmenler, Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden Ankara'ya davet edilen öğretmenler, Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti.

Bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında, 81 ilden Ankara'ya öğretmen davet edildi. İl temsilcisi öğretmenler, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile birlikte Ankara Keçiören'de Bakanlıkça oluşturulan Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindekiler, şehit öğretmenleri anmak üzere abide önünde bir araya geldi. Burada Kuran-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. Öğretmenler daha sonra fidan dikti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Öğretmenler Günü Ankara Güncel Haberler

title