81 ilden öğretmenler, Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden Ankara'ya davet edilen öğretmenler, Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti.

Bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında, 81 ilden Ankara'ya öğretmen davet edildi. İl temsilcisi öğretmenler, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile birlikte Ankara Keçiören'de Bakanlıkça oluşturulan Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindekiler, şehit öğretmenleri anmak üzere abide önünde bir araya geldi. Burada Kuran-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. Öğretmenler daha sonra fidan dikti.