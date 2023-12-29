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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Çengel-5' operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Çengel-5' operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte alkol ile etil alkolün ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi ve büyük bir başarı elde edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ildeki 'Çengel-5' operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte alkol ile etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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