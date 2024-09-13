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Silah Kaçakçılığına Yönelik MERCEK-25 Operasyonu: 2738 Silah Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen 'MERCEK-25' operasyonunda 2738 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve 2459 kişinin hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bu operasyon, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara karşı yoğunlaşarak güvenlik önlemlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik "MERCEK-25" operasyonlarında 2738 Silah ele geçirilirken 2459 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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