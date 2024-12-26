81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 279 Şüpheli İşlemde

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen "Çengel-14 ve Çengel-15" operasyonlarında 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Her iki operasyonda 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, 81 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan "Çengel-14 ve Çengel-15" operasyonlarında 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"81 ilde jandarmamız ve polisimiz tarafından yapılan 'Çengel-14 ve Çengel-15' operasyonlarımızda; 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. 279 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.

Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Jandarma: 'Çengel-14' operasyonunda; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; 77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol, 4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildi. Ayrıca 9 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyet: 'Çengel-15' operasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 44 bin 796 litre etil alkol, 14 bin 613 litre sahte alkol, 10 bin 391 adet sahte bandrol, 5 bin 347 adet alkol aroması ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi. Ayrıca 12 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 206 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı polisimizin yaptığı operasyonlarda yapılan değerlendirmede yaklaşık 74 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."