81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 77 gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yapılan kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulamalarında 77 kişinin gözaltına alındığını; 91 iş yeri ve derneğe yönelik de işlem yapıldığını açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yapılan kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulamalarında 77 kişinin gözaltına alındığını; 91 iş yeri ve derneğe yönelik de işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; ülke genelinde 43 bin 731 personelin katılımıyla kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulamaları yapıldı. Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında kontrol edilen 13 bin 900 iş yeri ile deniz araçları ve 284 dernekte 33 kişi gözaltına alındı; çeşitli suçlardan aranan 226 kişi yakalandı. Ayrıca 66 kişi hakkında adli, 388 kişi hakkında idari işlem yapıldı. 91 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik idari işlem uygulanırken, 12 iş yeri kapatıldı.