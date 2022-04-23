Türkiye genelinde 'kumar, tombala ve oyun makinesi' denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen "kumar, tombala ve oyun makineleri" uygulamasında 130 kişi hakkında adli, 421 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 bin 485 ekipte 29 bin 984 personelin katıldığı uygulamada, 19 bin 878 iş yeri ve 474 dernek denetlendi.

Denetimlerde, 87 kişi gözaltına alındı, 618 aranan kişi yakalandı. 130 kişi hakkında adli işlem, 421 kişi hakkında ise idari işlem yapılarak para cezası kesildi. 81 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem uygulandı.

Kontrollerde, 6 tabanca, 1 av tüfeği, 34 mermi, bir kurusıkı tabanca, bir kesici alet, 7 oyun ve kumar makinesi, 10 tombala makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde, 3 bin 120 kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynamada kullanılan materyal ele geçirildi.