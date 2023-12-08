81 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAÇAK/SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ "ÇENGEL-4" OPERASYONU

Bakan Yerlikaya: Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesi yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-4" Operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı. 25 Bin 603 Litre (Yaklaşık 23 Ton) Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu. 25 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel