81 İlde Alkollü İçki Kaçakçılığı Operasyonu: 179 Şüpheli Adliye'ye Sevk Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 16 bin 888 litre etil alkol ele geçirildiğini açıkladı. 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"81 ilde 'alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik dün düzenlenen operasyonlarımızda; 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirdik. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik."

