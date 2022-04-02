İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı'nı içeren genelge gönderildi. Genelge ile 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi, elektronik kelepçe sayısının 1500'e çıkarılması, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 5 milyon indirme sayısına ulaşması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2025 yılları arasını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan genelgeyle kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı ve etkin başarının elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan 5 ana hedef belirlendi. 2022 Faaliyet Planı'nda, 28 alt hedef ve bu alt hedeflere ilişkin 110 performans göstergesi yer aldı.

Kadına yönelik şiddet anında kolluk personelince risk yönetimine dayalı müdahale gerçekleştirilebilmesi amacıyla rehber niteliğinde Kadına Yönelik Şiddet Vakalarına Müdahale El Kitapçığı hazırlanarak dağıtımı sağlanacak. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl/İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonları'nın, vali/kaymakam başkanlığında her 3 ayda bir toplanması sağlanacak. Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadeleyi sağlamak için kamuoyu farkındalığı yükseltilecek, toplumun çeşitli kesimlerinin desteğini alacak çeşitli kampanya ve çalışmalar düzenlenecek. Mülki idare amirlerinin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki etkinliğini ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitimlere devam edilecek ve bu çerçevede 2022 yılında tüm kaymakamların eğitim alması sağlanacak.