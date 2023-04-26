81. Dünya Bilim Kurgu Kongresi'ne Çin Ev Sahipliği Yapacak

CHENGDU, 26 Nisan (Xinhua) -- 81. Dünya Bilim Kurgu Kongresi (WorldCon) 18-22 Ekim tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletininde yer alan Chengdu Bilim Müzesi'nde düzenlenecek.

Salı günü yapılan basın toplantısında verilen bilgiye göre dünya çapında en çok beklenen, en uzun soluklu ve en büyük bilim kurgu temalı etkinliklerden biri olan kongre, Çin'de ilk kez düzenleniyor.

Bilim kurgu ve şehir arasındaki sembiyotik ilişkiyi öne çıkaran beş günlük etkinlik kapsamında açılış ve kapanış törenleri, Hugo Ödülleri, 5.000 metrekarelik bir alanı kaplayan tematik sergiler ve salonlar yer alacak.

Kongrede ayrıca Sanxingdui Harabeleri ve dev pandalar gibi Chengdu'nun kültürel sembolleri de kendilerine yer bulacak.

Son yıllarda bilim kurgu kültürü sektörünü geliştirmek ve kendisini Çin'in bilim kurgu şehri haline getirmek için büyük çaba sarf eden Chengdu şehri, 2021'in Aralık ayında 2023 Worldcon'a ev sahipliği yapmak üzere seçilmişti.