800 yıllık Zazadın Hanı'nın bahçesinde drift yaptı (2) - Haberler

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800 yıllık Zazadın Hanı'nın bahçesinde drift yaptı (2)

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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800 yıllık Zazadın Hanı'nın bahçesinde drift yaptı (2)

SÜRÜCÜ YAKALANDI, 9 BİN 125 LİRA UYGULANDIZazadın Hanı'nda drift yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları incelemesinin ardından aracın 42 JB 521 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.

SÜRÜCÜ YAKALANDI, 9 BİN 125 LİRA UYGULANDI

Zazadın Hanı'nda drift yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları incelemesinin ardından aracın 42 JB 521 plakalı otomobil olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler otomobilin sahibi Ali T.'yi yakaladı. Ali T.'nin otomobili otoparka çektirilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el koyularak 9 bin 125 lira ceza kesildi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Otomobil, Konya, Güncel, Haberler

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