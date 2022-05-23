KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI - Haberler

KONYA'da 800 yıllık Zazadın Han'ın bahçesinde bir otomobil sürücüsü ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yaptı. O anlar hanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Selçuklu ilçesinde bulunan 800 yıllık Zazadın Hanı bahçesine dün akşam saatlerinde otomobiliyle gelen kimliği belirsiz sürücü, hanın bahçesinde ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yapmaya başladı. Sürücü, alanda bir süre drift yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler tepki aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel