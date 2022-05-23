KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KONYA'da 800 yıllık Zazadın Han'ın bahçesinde bir otomobil sürücüsü ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yaptı.

KONYA'da 800 yıllık Zazadın Han'ın bahçesinde bir otomobil sürücüsü ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yaptı. O anlar hanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Selçuklu ilçesinde bulunan 800 yıllık Zazadın Hanı bahçesine dün akşam saatlerinde otomobiliyle gelen kimliği belirsiz sürücü, hanın bahçesinde ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yapmaya başladı. Sürücü, alanda bir süre drift yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler tepki aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title