80 yıl önce yaşadıkları 7.2 büyüklüğündeki depremi anlattılar

SAMSUN'un Ladik ilçesinde 1943 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremi çocukluk yaşlarında yaşayanlar, bugün o dönem yaşadıklarını anlattı. 1943'te 10 yaşında olduğunu söyleyen 90 yaşındaki Mehmet Ardanuç, "Evimiz ahşap olmasına rağmen ikiye ayrıldı. Aylarca derme çatma bir çadırda yaşadık. Komşularımız, yakınlarımız hayatını kaybetti. Bugün yaşanan depremleri görünce o günler aklıma geldi. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Samsun'un Ladik ilçesi merkez üssü olan 27 Kasım 1943'teki 7.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de büyük hasara yol açtı. Resmi kayıtlara göre 4 bin 16 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 471 kişinin de yaralandığı ve 23 bin 785 evin yıkıldığı Ladik depremi, Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat'ı da etkiledi.

90 yaşındaki Mehmet Ardanuç ise, "O dönem ilkokula gidiyordum. Evimiz iki katlı ahşap binaydı. Deprem olunca ortadan ikiye ayrıldı. 12 nüfus bir arada yaşıyorduk. Aylarca derme çatma bir çadırda yaşadık. Komşularımız, yakınlarımız hayatını kaybetti. Bugün yaşanan depremleri görünce o günler aklıma geldi. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.