80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı - Haberler

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80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Murat Çelik - Güncel
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80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı "Tabuta girene kadar okumak istiyorum" Amasya'da 80 yaşındaki emekli Yaşar Aktaş, Dikey Geçiş Sınavı'na girmek için gittiği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki görevlileri şaşırttı.

80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı

"Tabuta girene kadar okumak istiyorum"

AMASYA - Amasya'da 80 yaşındaki emekli Yaşar Aktaş, Dikey Geçiş Sınavı'na girmek için gittiği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki görevlileri şaşırttı. Azmiyle gençlere taş çıkartan yaşlı adam, "Tabuta girene kadar okumak istiyorum" dedi.

Bastonunun desteğiyle yürürken kendisini öğrenci yakını sanan görevlilere belgesini gösterip 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınava giren 3 çocuk ve 8 torun sahibi Aktaş, "Hedefim, ilahiyat ile Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmak. Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum" diye konuştu.

Sınav sonrası çevredekilerin fotoğrafını çektiği Aktaş'ı aracına kadar uğurlayan Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Duran Çuhadar, "İlahiyat fakültemizde 2 yıl önlisans eğitimi alan Yaşar amcamız gençlerimize, çocuklarımıza örnek olacak bir davranış sergiliyor. İnşallah yeniden bizim öğrencimiz olur" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

DGS Sınavı Amasya Güncel Haberler

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