80 YAŞINDAKİ KADIN, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE OY KULLANMAYA GELDİ

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde Fatma Çetin (80), tekerlekli sandalye ile geldiği okulda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde Fatma Çetin (80), tekerlekli sandalye ile geldiği okulda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Aile fertlerinin eşlik ettiği Fatma Çetin, tekerlekli sandalyesi ile Dağırtan Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'na geldi. Engelli rampasının olmadığı okulda Çetin, çevredeki vatandaşların da yardımıyla 2. katta bulunan 1004 Nolu sandığın bulunduğu sınıfa taşındı. Oy pusulalarının bulunduğu zarfı sandığa atan Fatma Çetin, 'Seçimler vatanımıza milletimize hayırlı olur inşallah' dedi. (DHA)