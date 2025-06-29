80 Yaşındaki Hüseyin Batu'nun Güvercin Sevgisi

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Batu, 52 yıldır güvercinlerine büyük bir sevgiyle bakıyor. Güvercinler, hayatının her alanında yer alan ve evladı gibi gördüğü dostları haline geldi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Batu, güvercinlerine 52 yıldır özenle bakıyor.

Batu, genç yaşlarda hobi olarak beslemeye başladığı güvercinlerinin sayısını zamanla arttırdı.

Gün boyunca vaktinin büyük kısmını kuşlarının bakımına ayıran Batu, işyerinin bahçesine kurduğu 4 kümeste farklı çeşitlerdeki güvercinleriyle ilgileniyor.

Batu, AA muhabirine, hayatının her alanında güvercinlerin bulunduğunu ve onları evladı gibi gördüğünü söyledi.

Güvercinlere olan merakının genç yaşlarda başladığını belirten Batu, "Köyden bir arkadaşımın güvercinleri salışını izledim. Kuşlar yaklaşık yarım saat sonra süzülerek geri döndüğünde içimde tarif edemeyeceğim bir merak ve hayranlık oluştu. O andan itibaren bu sevdaya gönül verdim. Kuşlarımı bir gün görmesem içim rahat etmez. Onlara bakmak benim için nefes almak gibi bir şey. Bir yere gitsem bile aklım burada kalır. Uzun süreli ayrı kalmam mümkün değil. Bu benim için sadece bir uğraş değil, bir bağlılık. Onlar evladım gibi" diye konuştu.

Güvercinlerini çok sevdiğini ifade eden Batu, güvercinlerin uçuşunun ve kanat seslerinin kendisine huzur verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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