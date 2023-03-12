80 yaşındaki Durhan amca depremzede çocukları eğlendirmek için Ankara'dan Kahramanmaraş'a gitti

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Durhan Oymaağaç deprem haberlerinden etkilenip bölgeye giderek çocuklara moral verdi.

Deprem haberlerini takip ederken afetzede çocukların eğlenmeye ihtiyacı olduğunu düşüncesiyle Nallıhan Belediyesine müracaat ederek kurumdan palyaço kıyafetleri temin eden Oymaağaç ilçe esnafının verdiği şekerleme ve çikolata gibi ürünleri de alarak Elbistan'a hareket etti.

Arkadaşı İsmail Pehlivan ile kendi imkanlarıyla deprem bölgesine ulaşan Oymaağaç, yetkilerle irtibat kurarak yanında götürdüğü palyaço kıyafetlerini İstanbul'dan gelen gönüllü aşçı ekiplerinin giymesi için ricacı oldu.

Yaşlı adamı kırmayan aşçılar, palyaço kıyafetlerini giyerek belirlenen alanda toplanan çocuklara müzik eşliğinde eğlence yaparak moral oldu.