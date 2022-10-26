80 yaşındaki Alzheimer hastası 5 ayda ikinci kez kayboldu; aranıyor (2)
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BULUNDUBursa'da dün akşam saatlerinde evinden çıkan ve akıllı saatinin şarjı bittiği için kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz (80), arama-kurtarma ekiplerince kaybolduktan 17 saat sonra evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulundu.
BULUNDU
Bursa'da dün akşam saatlerinde evinden çıkan ve akıllı saatinin şarjı bittiği için kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz (80), arama-kurtarma ekiplerince kaybolduktan 17 saat sonra evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Karnının acıktığını söyleyen Yılmaz, bisküvi yiyip, çay içti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'da herhangi bir soruna rastlanmadı. Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel