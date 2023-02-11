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80 ton kivi, deprem bölgesine gönderildi

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BARTIN'da Kerem Aydın, bahçesinden toplayıp depoya bıraktığı 80 ton kiviyi, deprem bölgesine gönderildi.

BARTIN'da Kerem Aydın, bahçesinden toplayıp depoya bıraktığı 80 ton kiviyi, deprem bölgesine gönderildi. Kerem Aydın, "Çok büyük afet yaşadık. Bizim de bir katkımız olsun çorbada tuzumuz olsun diye bahçemizdeki kivilerin tamamını depremzede vatandaşlarımıza gönderiyoruz" dedi.

Bartın'da iş insanı Kerem Aydın'ın, Akçalı köyünde 200 dönüm arazisinde yetiştirilen kiviler bir süre önce toplanarak depoya konuldu. Kerem Aydın depremin ardından kivileri bölgeye gönderme kararı aldı. Kasalara konulan 80 ton kivi, 5 TIR'a yüklendi. Kiviler, deprem etkilenenlere dağıtılmak üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.Depremden sonra büyük acıların yaşandığını söyleyen Kerem Aydın, "Çok büyük afet yaşadık, ülkemizin başı sağ olsun. Bizim de bir katkımız olsun, çorbada tuzumuz olsun diye bahçemizdeki kivilerin tamamını depremzede vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Bunun dışında biz bölgeye tekstil fabrikamızdan da çok sayıda giyecek gönderdik. İnşallah insanlarımıza faydamız olur, inşallah bir merhem olabiliriz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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