80'ler 90'lar Müzik Festivali Çocuklarla Nostalji Dolu Anlar Yaşattı

80'ler 90'lar Müzik Festivali Çocuklarla Nostalji Dolu Anlar Yaşattı
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Erzurum'da düzenlenen 80'ler 90'lar Müzik Festivali, korunma ve bakım altındaki çocukların sahne aldığı nostaljik bir etkinlik olarak büyük ilgi gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, etkinliğin çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Çocuklardan 80'ler 90'lar rüzgarı: Nostaljik festival coşkusu

ERZURUM - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "80'ler 90'lar Müzik Festivali" büyük ilgi gördü. Erzurum Çocuk Evleri Sitesi'nde korunma ve bakım altındaki çocukların hazırladığı konser programı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılara nostalji dolu anlar yaşatan etkinlikte sahne alan çocuklar, 1980'li ve 1990'lı yılların sevilen şarkılarını seslendirdi. Müzik dinletileriyle hem eğlenen hem de geçmiş yıllara yolculuk yapan izleyiciler, çocukların performanslarını uzun süre alkışladı.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, böylesi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiğimiz bu etkinlik, sadece bir konser değil; aynı zamanda çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sunan, onları hayata hazırlayan çok yönlü bir çalışmadır. 80'ler ve 90'lar temalı bu konser ile hem geçmişe kısa bir yolculuk yaptık hem de çocuklarımızın yeteneklerini sergileme fırsatı bulduk."

Program sonunda sahnede görev alan müzisyenlere katkılarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

İzleyiciler, çocukların performanslarına hayran kaldıklarını belirterek bu anlamlı etkinliğin gelenekselleştirilmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel
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