8 Yıldır Aranan FETÖ Üyesi İstanbul'da Yakalandı

8 Yıldır Aranan FETÖ Üyesi İstanbul'da Yakalandı
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İstanbul'da 8 yıldır FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan F.Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kamu Düzeni ve Güvenlik Müsteşarlığı'ndan ihraç edilmişti.

İstanbul'da 8 yıldır hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan F.Ç. (48) yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin 8 yıl önce İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kamu Düzeni ve Güvenlik Müsteşarlığında uzman olarak görev yaptığı ve FETÖ ile iltisakı tespit edildikten sonra ihraç edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan F.Ç.'nin Çekmeköy Güngören Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 4 Haziran'da şüpheliye ait olduğu tespit edilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda 8 yıldır firari olarak aranan F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. F.Ç.'nin İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenlik Müsteşarlığında uzman olarak görev yaptığı, 8 sene önce FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Haziran'da adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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