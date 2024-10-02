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8 Yıldır Aranan FETÖ Üyesi Eski Hakim Yakalandı

8 Yıldır Aranan FETÖ Üyesi Eski Hakim Yakalandı
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MİT ve Ankara polisinin ortak operasyonunda, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay, saklandığı evde yakalandı. Yapılan aramada dijital cihazlar ve örgütle bağlantılı materyallere el konuldu.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara polisinin ortak operasyonunda, FETÖ üyeliğinden 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay, saklandığı evde yakalandı.

MİT, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay'ın yakın komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucu, Mustafa Karatay'ın 8 yıldır ihbar edilen Yenimahalle ilçesindeki dairede kaçak olarak yaşadığı kesinleştirildi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin ortak operasyonu ile FETÖ üyesi Mustafa Karatay, evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış şekilde bulundu. Evde yapılan arama sonucu örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. FETÖ'nün yargıdaki operasyon elemanlarından biri olarak kilit rol oynayan ve 15 Temmuz darbe girişiminin mimarlarından olduğu belirtilen firari hakim Mustafa Karatay'ın, örgüt ile bağlantısını 'Signal' uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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