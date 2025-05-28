8 Yıldır Aranan Cezaevi Firarisi İzmir'de Yakalandı

8 Yıldır Aranan Cezaevi Firarisi İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 20 ayrı dosyası bulunan ve cezaevinden kaçan 42 yaşındaki S.B. 8 yıl sonra polis tarafından yakalandı. Hakkında 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.B., adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde cezaevinden kaçan ve 8 yıldır aranan S.B. (42), polis ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında, 20 ayrı dolandırıcılık dosyası, 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ve 25 bin 480 TL adli idari para cezası ile 8 yıldır aranan cezaevi firarisi S.B.'yi yakaladı. Ekipler, hükümlüyü Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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