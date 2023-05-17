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8 yıl ceza aldı, adliye koridorunda yakınlarıyla hakime saldırdı

8 yıl ceza aldı, adliye koridorunda yakınlarıyla hakime saldırdı

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DİYARBAKIR'da uyuşturucu ticaretinden tutuksuz yargılanan M.N.Ç., (28), 8 yıl hapis cezası alınca biri kadın 2 akrabasıyla koridorda hakime saldırdı.

DİYARBAKIR'da uyuşturucu ticaretinden tutuksuz yargılanan M.N.Ç., (28), 8 yıl hapis cezası alınca biri kadın 2 akrabasıyla koridorda hakime saldırdı. Koruma polisleri ve vatandaşların araya girerek ayırdığı olay sonrası yakalanan H.Ç. Ö.F.Ç. ve M.N.Ç. tutuklandı.

Olay, Diyarbakır Adliyesi'nin zemin katında meydana geldi. M.N.Ç., uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuksuz olarak yargılandığı adliye binasına geldi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yakınlarıyla birlikte gelen M.N.Ç., 8 yıl hapis cezası aldı. Karara itiraz eden M.N.Ç., daha sonra koridora çıkarak yakınlarına durumu bildirdi. M.N.Ç., ile akrabası H.Ç. (56) adlı kadın ve Ö.F.Ç. (36) koridora çıkan cezayı veren hakime saldırdı. Koruma polisleri ve çevredekilerin araya girdiği olayda ağır ceza hakimi güvenli alana alındı. Saldırıya uğrayan ağır ceza hakimi şüphelilerden şikayetçi oldu. İhbar üzerine adliye içerisindeki çok sayıda polis alana geldi. Koridorun giriş ve çıkışlarını kapatan polis, şüphelileri kısa süre içerisinde yakaladı. Savcılığa çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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