Üye Girişi
Haberler

8 yaşındayken elini kıyma makinesine kaptıran kasabın, 5 parmağında 10 marifet

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde 8 yaşındayken sağ elini kıyma makinesine kaptıran 46 yıllık kasap Şerif Gücük, yeteneği ve azmiyle 10 parmağı olanlardan daha marifetli. Sağ el parmaklarını kıyma makinesinde kaybetmesine kaptıran Gücük, sol el 5 parmağıyla çok sevdiği mesleğini 44 yıldır sürdürüyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde 8 yaşındayken sağ elini kıyma makinesine kaptıran 46 yıllık kasap Şerif Gücük, yeteneği ve azmiyle 10 parmağı olanlardan daha marifetli.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın olduğu Hatay'da, birçok ev ve işyeri yıkılmıştı. Asrın felaketinin ardından devlet tarafından yapılan prefabrik iş yerlerinde esnaf, gelir elde ederek kazanç sağlamaya devam ediyor. Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde depremi yaşayan Şerif Gücük, depremde işyeri hasar aldıktan sonra devlet tarafından kurulan prefabrik çarşıda yeni bir iş yeri açtı. Çocukluğundan itibaren kasaplık mesleği ile iç içe olan Gücük, 8 yaşındayken sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Çocuk yaştayken parmaklarını kaybeden Gücük, parmaklarının olmamasına rağmen kasap olmayı başardı. Kasaplık mesleğini severek sürdüren Gücük, sağ el parmakları olmamasına rağmen 5 parmağında 10 marifet sergiliyor.

"Bana sanki on parmağı olan benim gibi kasaplık yapamaz gibi geliyor"

Sağ el parmaklarını kaybetmesine rağmen 44 yıldır mesleğini severek yaptığını dile getiren Gücük, "Deprem sabahı uyandık ve her şeyimizi kaybettik. Devletimizin yaptırdığı konteyner çarşısındayım. Şehrimizin ayağa kalkmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben, 1978'den beri kasaplık mesleği yapmaktayım. Depremden önce çok güzel bir iş yerim vardı ve hasar aldı. Kasaplık mesleğine küçükten beri bir hevesim vardı. 1980 yılında sağ elimi makinede kaybettim ve bu şekilde devam ediyorum. Kasaplık mesleğini hiç bırakmadım. Sağ elimi makineyi temizlerken kaybettim. Ben o zaman küçüktüm ve bilmiyordum. Makineyi temizlerken içine elim kaydı. Orada sağ el beş parmağımı kaybettim. Bu beş parmağımı kaybetmeme rağmen bu mesleğimi gururla yapıyorum. Alıştım artık ve işimi severek yapıyorum. Bana sanki on parmağı olan benim gibi yapamaz gibi geliyor. Bu kasaplık mesleğini öyle bir aşkla yapıyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel Yaşam Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız

Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız

 Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Bangladeş'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı

Bangladeş'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title