8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili Şok Görüntüler
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin dere yatağında bulunmasının ardından, cesedi araca yükleyip dereye taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar'a ait görüntüler ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini kırmızı renkli aracıyla dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın o görüntüleri ortaya çıktı.