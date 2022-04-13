8 yaşındaki Kaan, tatil için gittiği İstanbul'da kazada yaşamını yitirdi

İSTANBUL (DHA) - YALOVA'dan annesiyle birlikte gittiği İstanbul'da teyzesinin kullandığı otomobile başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan Kaan Şimşek (8), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaan bugün Yalova'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yalova'da oturan 2 çocuk annesi Dilek Şimşek, geçen hafta cumartesi günü küçük oğlu ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Kaan ile birlikte deniz otobüsüyle İstanbul'da yaşayan kız kardeşi Ayça Altay'ı ziyarete gitti. Ayça Altay 2 çocuğuyla birlikte, ablası ve yeğenini Yenikapı İDO iskelesinde karşıladı. Yeşilköy'de, Ayça Altay'ın kullandığı otomobile dönmek istediği sırada arkadan gelen araç çarptı. Kazada, yola fırlayan Kaan Şimşek ile kuzeni Melis Altay yaralandı. Başı kaldırıma çarpan Kaan Şimşek ile kolundan hafif yaralanan Melisa Altay, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kaan Şimşek dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öte yandan, Ayça Altay'ın otomobiline çarpan aracın sürücüsünün kazanın ardından gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi.