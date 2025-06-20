8 Yaşındaki Eyüphan'ın 'Nazlı' Tayına Bakan Yardımıyla Tedavi

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Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Eyüphan Acar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla 'Nazlı' ismini verdiği tayı tedavi ettirmenin mutluluğunu yaşıyor. Bakanlık yardımıyla tedavi edilen tayın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Eyüphan Acar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla tedavi edilen "Nazlı" ismini verdiği tayının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

Pınarbaşı ilçesindeki 35 haneli Kurbağalık Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencisi Eyüphan Acar'ın 2 aylıkken hediye edilen tayı, merada otladığı sırada düşerek yaralandı.

Bir hafta boyunca ağlayan ve atının başından ayrılmayan Acar, Kurban Bayramı'nda köye gelen halasının da yardımıyla "Nazlı"nın tedavisi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Bakan Yumaklı'dan yardım talebinde bulundu.

Çocuğun yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine talimat vererek tayın tedavisinin yapılmasını istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin kontrol ettiği tayın kürek kemiğinde çıkık ve ayak kısmında çatlak olduğu belirlenerek tedavisi yapıldı.

Elleriyle beslediği tayının tedavi sonrası ayağının üzerinde durabilmesinin sevincini yaşayan Acar, köyünün yaylalarına atını süreceği günü iple çekiyor.

Eyüphan Acar, AA muhabirine, koşarken düşüp yaralanan atına çok üzüldüğünü söyledi.

Köylerinde at besleyen kişilerin tayın iyileşmeyeceğini söylemesine rağmen ona bakmaya devam ettiğini anlatan Acar, "Ben onları dinlemedim ve atıma baktım. Atım düştüğünde aklıma CİMER'e yazmak geldi. Yazınca veteriner abiler geldi, atımı tedavi edip iyileştirdiler. Çok mutluyum, onları çok seviyorum." dedi.

Tayının 3 gün önce Bakan Yumaklı'nın yardımıyla tedavi edildiğini, sağlığının iyiye gittiğini dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Atları çok seviyorum ve biniyorum. İneğim, tavuklarım, kuzularım ve civcivlerim var. Köyde yavrularını beslemeyen koyunların kuzularını biberonla besliyorum. Anneleri istemiyor onları, ben biberonla besleyip büyütüyorum. İki gün önce Bakan Bey beni aradı. İl Tarım ve Orman Müdürü, beni kendisiyle görüştürdü. 'Atın iyi mi?' diye sordu, benimle konuştu. Ben de ona teşekkür ettim."

Baba Ersin Acar da oğlunun küçük yaşlardan itibaren atlara sevgi duyduğunu kaydetti.

Bunu bilen muhtarın yeni doğan tayını Eyüphan'a hediye ettiğini belirten Acar, "Muhtarımız Eyüphan'a, 'Sana yeni doğan tayı vereceğim.' diye söz vermiş. Atı yavrulayınca muhtarımız Ramazan Kaya, 'Nazlı'yı hediye etti. Biz 2 aylıkken getirdik. Hiç emeğimizi esirgemedik, iyi baktık." diye konuştu.

"Eyüphan mutlu olsun diye veteriner arkadaşlar her şeyi denedi"

"Nazlı"nın yaralanmasının ardından oğlunun çok üzüldüğünü ifade eden Acar, şunları söyledi:

"'Nazlı'nın başına bu olay gelince çocuk 1 hafta boyunca ağladı, yemek yemedi. Bayram tatili için kız kardeşim köye gelmişti. Onunla anlaşmışlar. Eyüphan söylemiş, halası CİMER'e yazmış. Oğlumun hissettiklerini birebir anlatmışlar. Daha sonra sağ olsun Bakanımız, İl Tarım ve Orman Müdürüne ulaşmış. Geldiler, atla ilgilendiler, atın tedavisi yapıldı. Eyüphan mutlu olsun diye veteriner arkadaşlar her şeyi denedi. Kendilerine teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin. Daha sonra Bakan Bey oğlumu aradı. Eyüphan heyecanlıydı, Bakan Bey sordu, o cevapladı. Çocuk sevindi, mutlu oldu. 'Nazlı'nın durumu iyiye gidiyor."

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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