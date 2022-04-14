8 yaşındaki dünya matematik birincisi Kumsal, iklim aktivisti oldu

İZMİR'de yaşayan matematik yarışmasında dünya birincisi olan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Kumsal Cemre Badem, 8 yaşında iklim aktivisti oldu. Bir sosyal sorumluluk projesi 'Ben Bir Damlayım' hareketi için çekilen tanıtım filminde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile rol alıp, "Suyun geleceği tehlikede, dikkatli kullanmalıyız" mesajı veren Kumsal Cemre, tüm sosyal medya kullanıcılarını hesaplarındaki isimlerinin yanına damla emojisi koyarak suyun önemine dikkat çekmeye çağırdı.

Kanada merkezli geçen yıl düzenlenen Caribou Contests Matematik Yarışması'nda 2 bin 283 öğrenci arasında dünya birincisi olan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Kumsal Cemre Badem, iklim ve çevre konularındaki çalışmaları ve duyarlılığıyla da dikkat çekiyor. Ferdi (42) ve Figen Badem (36) çiftinin tek çocukları olan Kumsal Cemre, özellikle son 1 yıldır su, hava, toprak gibi doğal kaynakları araştırmaya başladığını söyledi. İklim krizinin dünyaya verdiği hasarın farkında olduğunu belirten Kumsal Cemre Badem, şöyle konuştu:

"Kumsal iklim krizini bir konu olarak okulda görüyor. Paris İklim Anlaşması'nın öncüsü olan Birleşmiş Milletler ile çalışmalarını ve resimlerini paylaştı. Bize ulaştılar. Biz çok şaşırdık. 8 yaşında bir iklim aktivistinin bu çalışmalarından memnun olduklarını ifade ettiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iklimle ilgili projelerini anlatma fırsatı bulacak. Heyecanla dönüş yapmalarını bekliyoruz. Adana'da çekilen sosyal sorumluluk projesi 'Ben Bir Damlayım' hareketi için çekilen tanıtım filminde 'yarının suyu' sosyal medya hesabına 'damla' yazılıp gönderildiğinde 21 günlük su görevleri veriliyor. Görevleri tamamladığınızda bir su elçisi oluyorsunuz. 21 gün boyunca edindiğiniz alışkanlıkları yıla yaydığınızda ise 1 yıl içinde 1 kişi 50 ton suyu kurtarmış oluyor. Yani bir kişi görevleri yerine getirip yıl içinde uyduğunda 19 litrelik damacana sulardan 2 bin 631 adet su tasarruf edebiliyor. Bunların birçoğunu Kumsal, günlük hayatında birebir uyguluyor. Biz de kızımızın bu alışkanlıkları kazanmasından oldukça memnunuz."