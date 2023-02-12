8 YAŞINDAKİ AHMET, 151 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI
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ADIYAMAN'da enkaz altında kalan Hacı Ahmet Eyice (8), 151 saat sonra kurtarıldı.
ADIYAMAN'da enkaz altında kalan Hacı Ahmet Eyice (8), 151 saat sonra kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi'ndeki 8 katlı A Blok'ta arama-kurtarma çalışması yapan AFAD, TTK ve UMKE ekiplerinin, "Beni duyan var mı? Beni duyuyorsan; 3 kere yere vur" şeklindeki seslenişe, enkazdan karşılık geldi. Ekipler, 151 saat sonra enkazdan Hacı Ahmet Eyice'yi sağ olarak çıkardı. İlk müdahale sonrası Eyice, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)
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Selim KAYA- Serhat Özdemir, ADIYAMAN - (DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel