8 YAŞINDAKİ AHMET, 151 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI Güncel Haberler ADIYAMAN'da enkaz altında kalan Hacı Ahmet Eyice (8), 151 saat sonra kurtarıldı. ADIYAMAN'da enkaz altında kalan Hacı Ahmet Eyice (8), 151 saat sonra kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi'ndeki 8 katlı A Blok'ta arama-kurtarma çalışması yapan AFAD, TTK ve UMKE ekiplerinin, "Beni duyan var mı? Beni duyuyorsan; 3 kere yere vur" şeklindeki seslenişe, enkazdan karşılık geldi. Ekipler, 151 saat sonra enkazdan Hacı Ahmet Eyice'yi sağ olarak çıkardı. İlk müdahale sonrası Eyice, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Selim KAYA- Serhat Özdemir, ADIYAMAN - (DHA)- Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Cumhuriyet Mahallesi AFAD Güncel Haberler

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