- "8. ve 12. sınıfların okula gelmemesi engellenmeli"

Konular dahil olmasa da sınav dönemi öğrencileri okula gelmeli

İSTANBUL - Yaşanan deprem felaketinin ardından eğitim-öğretim hayatında da değişiklikler yapılmak durumunda kalındı. Özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin girecek olduğu sınavlarda ikinci dönem konularının dahil edilmeyeceği kararının çocuklarda okula devam problemi getireceğini söyleyen Adil Kurt, "Sınav dönemi çocuklarımızın eğitimi okullarda devam etmeli. Çocukları okulda tutacak programlar yapmalıyız." dedi.

Deprem dolayısıyla eğitim-öğretimde aksaklık yaşanmasın diye bazı değişikliklere gidildi ve 15 gündür evlerde depremin etkileriyle karşı karşıya kalan çocuklar 2 hafta gecikmeli olarak ikinci döneme başladı. Özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerini doğrudan etkileyen "yapılacak sınavlarda ikinci dönem konuları dahil olmayacak" kararının eğitimde aksamalara neden olabileceği uyarısında bulunan Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, ikinci dönem ve sınav dönemi öğrencileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikli olarak ikinci dönemde depremden doğrudan etkilenen çocuklara yaklaşımların nasıl olması gerektiği konusunda görüşlerini bildiren Adil Kurt, ilişkilerin acıma duygusu içermemesi gerektiğini söyledi. Kurt, öğretmenlerin bu konuda hassas davranmasını ve akran zorbalığı için de çocukların kontrol altında olması gerektiğini aktardı.

"Bilgi zincirinin kopmaması lazım"

İkinci dönemin 15 gün gecikmeli olarak başlamasının öğretmenler tarafından telafi edilebileceğini fakat 'çocukların aklında neler kaldı', 'tekrar etmek gerekiyor mu' gibi konulara da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Kurt, "Öğretmenler müfredatlarını daha önceki 15 gün öncesinde nereden başlayacaksa oradan başlayacaklardır. Büyük ihtimalle 36 haftayı tamamlayacak şekilde eğitim düzenlenebilir. Doğru bilgilendirmenin devamı için aradaki boşluğun kapatılması ve bilgi zincirinin kopmaması lazım. Bilgi zincirleri 15 gün içerisinde koptu dolayısıyla öğretmenler öncelikle çocukların neler hatırladığını, bu ara süreçte neler yaptığını sorgulayarak ilerlemeli gerekirse ilk dönem bazı konular üzerinden geçilmeli." dedi.

"8. ve 12. sınıfların okula gelmemesi engellenmeli"

"8. ve 12. sınıflar için yapılacak olan sınavlarda ikinci dönemin dahil olmaması bence yanlış" diyerek sınav dönemi öğrencilerin yaşayacak olduğu problemler hakkında konuşan ve tavsiyelerde bulunan Kurt açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çünkü bu sınıfların ikinci döneminde üniversite ve liselerin alt yapısını içeren konular vardır. Öğrenciler sınavda bunlar dahil olmadığı için çalışmayacak. En büyük tehlike de şu; 8. sınıf öğrencileri birinci dönemde bol miktarda çalıştılar hatta kimi yazdan itibaren çalışıyordu. Bu konular üzerine sürekli çalışarak kendisinin çok iyi bildiğini düşünebilir. Bildiğini düşündüğü bir zaman içerisinde kalan 3 aylık zaman diliminde o bilgisini sıcak tutmadığı takdirde büyük sorun yaşar ve okula gelmemeler başlar. Diğer en büyük tehlikelerden birisi de çocukların okula gitmemesidir. Kesinlikle okula gitmeli. Okuldaki öğretmenler ve yöneticiler bu çocuklara pekiştirici programlar hazırlayıp çocukların okula gelmesini sağlamalı."

"Rehberler bunun için 8. sınıf öğrencilerine normalde bir okul tercih yapar gibi tercih yapmalı, hedeflerini belirlemeli. Şu an girdiği sınavda yüzdelik diliminde nerede, hangi durumda olduğunu görmeli ve o yüzdelik dilimine göre nasıl çalışması gerektiğine dair her öğrenciye özel plan düzenlemelidir."

"12. sınıf öğrencisi de ağustosta yapacak olduğu tercihi şimdiden yapsın ve deneme sınavlarındaki aldığı puanlarla yüzdelik diliminin kaçta olduğunu görsün. Gideceği okula göre değerlendirsin, önünde 3 aylık bir zaman var. Bu 3 aylık süreci nasıl değerlendirmeliyiz diye okulların buna önlem alması, çocukların yanında olması gerekir ki çocuklarımız hedeflerine doğru gitsinler. Unutmayın, en güzel eğitim okulda yapılan eğitimdir."

"Eksik bilgisi olanlara şanslı olacak"

Tekrar etme fırsatı olanlar için de bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kurt sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Özellikle eksik bilgisi olan, çok başarılı olmayan öğrenciler için çok güzel bir fırsat doğdu. Tekrar etme şansı olacak. Kendine çok güvenen öğrenci ise okula gelmezse diğer çocukların bilgileri onlardan daha taze olur. Her iki sınav dönemi çocukların hepsi sabah kalkıp okula gelmeli, eğer çalışması gerekiyorsa okulda çalışsınlar. Okulu asla ihmal etmesin. Eğitim zinciri kopmamalı, bu seneki 12. sınıf öğrencileri en şansız öğrencilerdir. Bu öğrenciler 9. ve 10. sınıfta pandemi yaşadı, 11. sınıfta okula gitti, 12. sınıfta da ikinci dönem yok. Önlem almazsak üniversite okumaları çok çok zor olur. Çocukların gerekli alt yapı ve bilgiyle donatılması gerekiyor.