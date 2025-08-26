8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali CerModern'de Başlıyor

8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, 30-31 Ağustos'ta CerModern Açık Hava Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, bireyin bedeniyle kurduğu bağı sanatın merkezine alan ve solo performansların anlatılarını seyirciyle buluşturacak festivalde, 13 ülkeden 20 dansçı performanslarını sergileyecek.

CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, festivalin 8 yıldır bedenin diliyle kurulan evrensel bir anlatıyı izleyicilerle buluşturduğunu belirtti.

Tümer, "Bu yıl, CerModern'in 15. kuruluş yılına denk gelen bu özel edisyonla birlikte sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren yolculuğumuza dansın güçlü ve samimi dili eşlik ediyor. Solonun hem sanatçılar hem de izleyiciler için ilham verici bir buluşma noktası olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koordinatörlüğünü Esma Meydan'ın yürüttüğü, program danışmanlığını Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre'nin üstlendiği festivalde, atölye çalışmaları, söyleşiler ve sanatçı buluşmaları da gerçekleşecek.

30 Ağustos'ta ünlü koreograflar Beyhan Murphy, Katharina Wiedenhofer ve Heung Won Lee'nin workshopları ile başlayacak festivalde pazar günü yapımcı ve yönetmen Muzaffer Evci ile tiyatro oyuncusu Evren Erbatur'un söyleşisinin yanı sıra çeşitli performanslar da sanatseverlerle buluşacak.