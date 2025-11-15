Haberler

8. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da Gerçekleşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SineFilozofi Dergisi'nin düzenlediği sempozyum, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Etkinlikte sinema ve felsefe üzerine tartışmalar, film gösterimleri ve uzman konuşmaları yer alacak.

SineFilozofi Dergisi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 5-6 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dergiden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yerli ve yabancı akademisyenler ile yönetmenler, sinemayı felsefi bir düşünme biçimi olarak ele alacak.

Bu yılki program, bilgi ve estetik kavramlarını sinemada beden ve kimlik ilişkileri üzerinden inceleyecek.

Açılışta yönetmen Yeşim Ustaoğlu ile söyleşi gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Lucy Bolton ve Prof. Dr. Nathan Andersen, sempozyumun ana konuşmacıları arasında yer alacak.

Şerif Gören Sineması Paneli, Jafar Panahi'nin "Ayı Yok" filminin gösterimi ve İranlı sinemacılarla söyleşi de programda bulunuyor.

Türkiye'de film-felsefe alanında sürekliliğini koruyan tek uluslararası etkinlik olma özelliğini taşıyan sempozyum, 6 Aralık saat 20.00'de kapanış oturumuyla sona erecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Serdal Adalı 'Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?' sorusunu kem küm etmeden yanıtladı

"Cengiz'in bonservisi alınacak mı?" sorusunu kem küm etmeden yanıtladı
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.