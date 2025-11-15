8. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da Gerçekleşecek

SineFilozofi Dergisi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 5-6 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dergiden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yerli ve yabancı akademisyenler ile yönetmenler, sinemayı felsefi bir düşünme biçimi olarak ele alacak.

Bu yılki program, bilgi ve estetik kavramlarını sinemada beden ve kimlik ilişkileri üzerinden inceleyecek.

Açılışta yönetmen Yeşim Ustaoğlu ile söyleşi gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Lucy Bolton ve Prof. Dr. Nathan Andersen, sempozyumun ana konuşmacıları arasında yer alacak.

Şerif Gören Sineması Paneli, Jafar Panahi'nin "Ayı Yok" filminin gösterimi ve İranlı sinemacılarla söyleşi de programda bulunuyor.

Türkiye'de film-felsefe alanında sürekliliğini koruyan tek uluslararası etkinlik olma özelliğini taşıyan sempozyum, 6 Aralık saat 20.00'de kapanış oturumuyla sona erecek.