Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Tamamlandı

8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 14 ülkeden 1178 katılımcının katılımıyla 4 gün sürdü. Kongrede arıcılık sektörü temsilcileri, paneller ve oturumlar aracılığıyla yenilikleri üreticilerle paylaşma fırsatı buldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi tamamlandı.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde organize edilen ve 4 gün süren kongreye 14 ülkeden 1178 arıcı ve akademisyen katıldı.

Kongrede akademisyenlerce oturumlar ve paneller düzenlendi, arıcılık sektörü temsilcileri de açtıkları stantlarla yenilikleri üreticilerle buluşturdu.

Kongre Başkanı ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, gazetecilere, kongreyi her yıl daha ileriye taşıdıklarını söyledi.

Muğla'nın arıcı, kovan ve üretim olarak çok büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Şahin, "Kongremiz Muğla'nın potansiyelini duyurmak için de güzel bir fırsat oldu. Kongrede uluslararası anlamda gerekli katılım ve hedefleri yakaladık." dedi.

Şahin, kongrede arıcıların sahadaki sorunlarını dile getirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Gündüzleri oturumlar, gece geç saatlere kadar paneller yaptıklarını aktaran Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği, odalar ve arıcılık sektörü temsilcilerine desteklerinde dolayı teşekkür etti.

Şahin, kongredeki ödül alan balların, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi laboratuvarlarında analizleri yapılarak derecelendirildiğini vurguladı.

Kongrede Türkiye'nin ballarını yurt dışından gelenlere çok güzel sergilediklerini ifade eden Şahin, 13 ülkenin kurduğu arıcılar birliğinin genel kurulunun da kongrede yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
img

Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler
img

Erdoğan, özeleştiri yaptı
img

'Simbad'ın masal ülkesi' Umman'ın bilinmeyenleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman 173. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (LİVERPOOL REAL MADRİD) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Liverpool Real Madrid maçı nereden izlenir? 28 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Başak, Koç burcu yorumu! 28 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Hasan Arat istifası sonrası Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelir mi? Victor Osimhen sevgilisi kim? Osimhen evli mi, çocuğu var mı? HASAN ARAT AÇIKLAMA CANLI İZLE! Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? BJK TV canlı izleme linki Beşiktaş Başkanı Fikret Orman mı olacak? Fikret Orman Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler? GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Hasan Arat'ın istifasından sonra Beşiktaş'ta ne olacak? Beşiktaş yeni başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Mete Vardar kimdir? Mete Vardar kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.