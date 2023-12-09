8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı açıldı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl "Arapça Bizi Birleştirir" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", Bakırköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl "Arapça Bizi Birleştirir" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", Bakırköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

Fuarda stantları gezen İstanbul Valisi Davut Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kitap okumak, yeme, içme gibi önemli bir ihtiyaç. Özellikle günceli takip etmek, bu anlamda günün müktesebatıyla buluşmak çok değerli. Başta fuarı organize edenlere, katılımcı yayınevlerine teşekkür ediyorum. Umuyorum ki kitap fuarlarının sayısı, kitap okuma oranları artar." dedi.

Gül, fuara 250 yayınevinin katıldığına işaret ederek, "Bu çok büyük bir rakam. Böyle uluslararası bir fuara ev sahipliği yaptığımız için de çok mutluyuz. İstanbul bir dünya kenti. Dolayısıyla her milletten her insan burada yaşıyor. Aradığı kitaplara ulaşabilmesi de bu açıdan çok kıymetli." diye konuştu.

Açılışa katılan Prof. Dr. Yasin Aktay da AA muhabirine, fuarın her yıl katılımcılarla birlikte geliştiğini anlatarak, "Bu yıl 30 ayrı ülkeden 250 katılımcı var. İslam dünyasının dışında Arapça konuşulan en büyük Arapça kitap fuarı burası. Sınırların olmadığı, insanların fikirlerini rahatlıkla ifade edebildikleri bir fuar burası." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün tüm insanlık kurallarını ihlal eden İsrail'in, kendilerine indirilmiş kitabı dahi tahrip ettiğini belirten Aktay, şöyle konuştu:

"Kendilerine 'Öldürmeyeceksin.' denilen kitabı da tahrip ederek, öldürmeyi kendilerine meşru görüyorlar. Çocukları, sivilleri öldürmemeyi emreden uluslararası bir kitap var. Kendilerini haklı çıkaracak şekilde bu katliamları devam ettiriyorlar. Bunu ancak kitapları tahrip ederek yapıyorlar. Kitabı tahrip eden böyle bir kavme karşı, soykırımcı bir ülkeye karşı yine kitapla karşılık vermek anlamlı olur düşüncesiyle, bu yılki kitap fuarında Filistin temasının ağırlık olarak işlenmesi düşünüldü."

"Arapça Kitap Fuarı, dünyanın dört bir yanına Türk kültürünü tanıtıyor"

Fuarın Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, okurlar ve yayıncılarla 8. kez bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, fuarın ilk yılından bu yana desteklerini esirgemeyen Arap Yayıncılar Birliğine teşekkür etti.

Ağırakça, Türk edebiyatını ve kültürünü dünyaya duyurmak için dört koldan mücadele eden yayıncılar olduklarını vurgulayarak, "Kültür dünyası insanlarıyız ve bu mücadelemizi, bu serüveni İstanbul'da Arapça Kitap Fuarı ile taçlandırıyoruz. Ülkemizde yapılan en büyük kültür aktivitelerinden birisi olan Arapça Kitap Fuarı, Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları dünyanın dört bir yanına Türk kültürünü tanıtıyor." dedi.

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Başkanı Dr. Mehdi Al Jumaili ise fuar hakkında bilgi vererek, "Bugün Gazze, erkekleri, kadınları ve çocuklarıyla birlikte Arap ve İslam milletlerinin utançlarını temizliyor. Düzenlenen sergiyle Gazze'ye selam olsun." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da konuşma yaptı.

8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı hakkında

İstanbul'da sayıları yıllık 3 milyonu bulan Arap turistler ve 1 milyona yaklaşan göçmen Arap nüfusun kültürel anlamda en önemli ihtiyacı Arapça kitaba ulaşması amacıyla düzenlenen "8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 17 Aralık'a kadar devam edecek.

İstanbul Fuar Merkezi'nin 9. salonunda 6 bin metrekare alanda 10.00-21.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayan fuarda, 150 bin kitap sergilenecek.

Arap dünyasının her rengini ve her çizgisini bünyesinde barındıran fuar kapsamında bu yıl, Gazze'de yaşanan haksız işgali kınamak, maddi ve manevi anlamda Filistin halkının yanında durmak adına, Filistin meselesine de dikkat çekilecek.

İşgal altındaki Filistin halkına destek olmak amacıyla İHH İnsanı Yardım Vakfı ve Türk Kızılay ile ortaklaşa düzenlenen projelerle ve fuar alanında bulunan bağış noktalarından çevrim içi ve nakdi yardımların yapılmasının sağlanmasıyla, pek çok etkinlikte birlikte çalışılması planlandı.

Aynı zamanda fuar boyunca 100'den fazla kültürel etkinliğin büyük kısmı Filistin meselesi ile Filistinli düşünce ve kültür önderlerine ayrıldı, sanat bölümünde Filistin'e özel resim sergisi düzenlendi.

18 Aralık Dünya Arapça Günü dolayısıyla Arapça'nın, ayrıca Türk ve Arap toplulukları arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemini vurgulamak amacıyla bu yıl "Arapça Bizi Birleştirir" sloganıyla düzenlenen fuarda, çeşitli STK ve organizasyonların önderliğinde başta çocuk etkinlikleri olmak üzere, göçmen kitlenin entegresini kolaylaştırmayı hedefleyen birçok sosyal ve kültürel aktivite de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediği fuarın bu yılki ana sponsorluğunu İstanbul Ticaret Odası üstleniyor. Merkezi Kahire'de bulunan Arap Yayıncılar Birliğince akredite edilen fuarın Türkiye'deki organizasyonu, Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği tarafından yapılıyor.