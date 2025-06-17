8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 27 Haziran-13 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı, klasik bale repertuvarının önde gelen eserlerinden "Kuğu Gölü" ile yapılacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek eser, 27 ve 28 Haziran'da Tolga Taviş yönetiminde gerçekleştirilecek. Efes'in tarihi atmosferinde izleyiciyle buluşacak eserde, Amerikan Bale Tiyatrosu ve Berlin Devlet Balesi baş dansçısı Daniil Simkin ile Berlin onursal dansçısı İana Salenko başrolleri paylaşacak.

Klasik operalar ve modern yorumlar bir arada

Festivalde Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operası, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından 2 Temmuz'da sahnelenecek. Caner Akın'ın rejisini üstlendiği eserde orkestrayı Orkhan Hashimov yönetecek.

Alman besteci Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı eseri, 5 Temmuz'da İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirilecek. Vladimir Lungu yönetimindeki orkestra ve Orhan Öner Özcan idaresindeki koro, bir sahne kantatı sunacak.

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz romanından esinlenilerek bestelenen "Aşk-ı Memnu" operası, 8 Temmuz'da Antalya Devlet Opera ve Balesi yorumuyla sahnede olacak. Eserin müzik direktörlüğünü Hakan Kalkan, rejisini ise Reyhan Süme üstlenecek.

Festivalin dikkat çeken bir diğer yapıtı Verdi'nin "La Traviata" operası da 11 Temmuz'da Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik edeceği eserde, dünyaca ünlü Sırp bariton Zeljko Lucic, Giorgio Germont rolüyle konuk sanatçı olarak yer alacak.

Çocuklara özel oyun da sergilenecek

Festival, çocuklara yönelik olarak hazırlanan içeriklerle her yaştan izleyiciye hitap edecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek müzikli çocuk oyunu "Şekeronya", 29 Haziran'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde iki temsil ile minik sanatseverleri ağırlayacak.

Kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçlayan eserin müziği Murat Cem Orhan'a, librettosu Zeynep Ergüven'e ait.

Festivalin kapanışı ise Mikis Theodorakis'in müziğiyle sahneye taşınan "Zorba" balesiyle yapılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği eser, 13 Temmuz'da Lorca Massine'in koreografisiyle izleyiciyle buluşacak.