EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

8. Uluslararası Düğün, Kongre ve Toplantı Turizmi Forumu Antalya'da Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 3-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu, sektör paydaşlarını bir araya getirerek yeni iş fırsatları ve işbirlikleri oluşturacak.

Antalya'da 3-6 Nisan'da düzenlenecek 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum), sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılacak forum, 40'tan fazla ülkeden organizatörleri, düğün planlayıcılarını, lüks otel markalarını ve destinasyon temsilcilerini ağırlayacak.

Küresel turizm ve etkinlik sektörüne yön verecek forumda, yeni iş fırsatları, işbirlikleri kurulacak, sektörle ilgili paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.