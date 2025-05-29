8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali Başladı

8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali Başladı
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Samsun'da düzenlenen 8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali, yabani otların tanıtımı ve yöresel gıda satışları ile başladı. Festival, 1 Haziran'a kadar Atakum ilçesinde devam edecek.

Samsun'da düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" başladı.

Samsun Turizmciler Derneğince düzenlenen festival kapsamında, Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi kırsalında yabani otların keşfi ve tanıtımı etkinliği düzenlendi.

Otlu gıdalardan yapılan yemek ve hamur işlerinin sergilendiği etkinlikte yöresel gıdalar satışa sunuldu.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, AA muhabirine, festivalin Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle düzenlendiğini söyledi.

Festivalle Karadeniz'de yetişen otlardan yapılan yemeklerin tanıtımının amaçlandığını dile getiren Genç, "1 Haziran'a kadar sürecek, 8'incisini düzenlediğimiz festivalimizin açılışını yaptık. 3 gün boyunca Atakum ilçemizde Çobanlı İskelesi'nde festivalimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Genç, festivalin otları tanıma etkinliği ile başladığını belirterek, "Köy gezintisi, organik hayata bakış şeklinde programımız var. Yarın ise doğada olan vahşi otlardan yemekler yapılacak. Yemek, bitki çayı demleme yarışmamız var. Ünlü şeflerimizden gelenler var. Canlı mutfakta bize ot yemekleri yapacaklar. Müzik etkinlikleri, gençlere yönelik etkinlikler, ot yemekleri stantlarımız olacak." diye konuştu.

Kentin turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Genç, yöresel olan yemeklerin öne çıkartılması gerektiğini kaydetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fergan Karaer de öğrenci ve vatandaşlara yabani otların keşfi ve tanıtımı etkinliğine katıldı.

Karaer, "Hem doğayı tanıtmak hem de otların faydalarını, tıbbi aromatik yönlerini göstermek hem de bitkilerin özel yapılarını anlatmak amacıyla etkinlik yapıyoruz. Öğrenciler dışında halktan katılım da var. Katılımcılara ayrıca dersler vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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