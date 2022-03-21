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8 metreden düşen inşaat ustası, ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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8 metreden düşen inşaat ustası, ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 8 metre yükseklikten beton zemine düşen inşaat ustası Sıddık Kutluay (43), ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 8 metre yükseklikten beton zemine düşen inşaat ustası Sıddık Kutluay (43), ağır yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatında meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katı için tuğla dizen usta Sıddık Kutluay, dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kutluay, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kutluay'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.


8 metreden düşen inşaat ustası, ağır yaralandı

8 metreden düşen inşaat ustası, ağır yaralandı

8 metreden düşen inşaat ustası, ağır yaralandı

8 metreden düşen inşaat ustası, ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Hikmet Şahin, İnegöl, İnşaat, Güncel, Haberler

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